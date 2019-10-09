من داخل الاستديو.. محمود العسيلي يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل، بمناسبة اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث يقوم بوضع اللمسات النهائية عليها تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



واعتمد محمود العسيلي، على طرح الأغاني الخاصة به في شكل أغاني سينجل بعيدًا عن الألبومات، كما يقوم بتصويرها على شكل فيديو كليب، وتحقق الأغاني الخاصة به نجاحاً كبيراً جدًا.



يُذكر أن أبرز الأغاني التي طرحها محمود العسيلي مؤخرا كل من :"وجع الهوى"، و"ملاين"، و"حلم بعيد"، و"فوقي"، و"في حتة تانية"، و"هي"، و"فرحة".