الأطباء تطالب بزيادة الأجور وتشديد العقوبات على المنشآت الطبية

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إنشاء وحدة تابعة لقطاع مكتب وزير الصحة والسكان، تُسمى «وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية»، شيء إيجابي من الناحية النظرية، مضيفًا أن المهنة تحتاج قرارات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع.



وأوضح الطاهر، في تصريحات لصدى البلد، أن من أهم القرارات التي يجب أن تتخذ أيضا هو زيادة أجور الأطباء والطاقم الطبي، لمنع هروب الأطباء إلى الخارج بالإضافة إلى تطبيق قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وجعلها جناية لا يجوز التصالح فيها.



وأضاف أن ذلك يعد داخل قانون المسؤولية الطبية، الذي يحدد نوع العقوبات المتخذة على الطبيب ويرفع التهمة الجنائية عنه بالخطأ الطبي، وإلحاق جميع الأطباء المقيمين ببرنامج الزمالة المصرية.



وأشار إلى أنه يجب إلزام وزارة الصحة بدفع مصاريف الدراسات العليا طبقا للقانون، ووضع خطة تدريب طبى مستمر بجميع المحافظات ولجميع التخصصات على نفقة جهة العمل، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والأدوية خاصة لحالات الطوارئ، والاهتمام بسكن الأطباء وجعله لائقا لإقامتهم.



وكانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت قرارًا وزاريًا، بإنشاء وحدة تابعة لقطاع مكتب وزير الصحة والسكان، تُسمى «وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية»، تختص بإدارة مشروع تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الصحى.