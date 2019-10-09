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فن

مع السلامة يا نصة.. هاني رمزي يودع طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:52 ص
هاني رمزي وطلعت زكريا
هاني رمزي وطلعت زكريا
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مصطفى كرم
نعي الفنان هاني رمزي صديقة الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية أمس بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة. 

وغرد هاني رمزي عبر تويتر "‏وداعًا يا صديق العمر  مش عارف أقول إيه بس أنا حزين جدآ مع السلامه  يا نصه ‎#طلعت_زكريا".

ولقيت تغريدته ردوداً واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت تعليقاتهم عليها بين "‏‎الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" و"‏‎ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته وغفرانه" و"‏‎الله يرحمه كان فناناً جميلاً".

وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية اول أمس الاثنين، ادى الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.
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