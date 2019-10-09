مع السلامة يا نصة.. هاني رمزي يودع طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعي الفنان هاني رمزي صديقة الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية أمس بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.
وغرد هاني رمزي عبر تويتر "وداعًا يا صديق العمر مش عارف أقول إيه بس أنا حزين جدآ مع السلامه يا نصه #طلعت_زكريا".
ولقيت تغريدته ردوداً واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت تعليقاتهم عليها بين "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" و"ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته وغفرانه" و"الله يرحمه كان فناناً جميلاً".
وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية اول أمس الاثنين، ادى الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.