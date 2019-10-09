ريهام إبراهيم: الإخوان لا علاقة لهم بالدين ودائمًا يشمتون في موت الفنانين.. فيديو

سلطت الإعلامية ريهام إبراهيم، الضوء على ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية والتي استمرت على نهجها وموقفها من الموت وهو الشماتة في الموت.





وقالت إبراهيم، في برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، إن أتباع الجماعة وجهوا سيلاً من الشماتة للفنان طلعت زكريا الذي توفي صباح اليوم، وهذه ليست أول مرة توجه الجماعة الشماتة في موت فنان بل حدثت قبل ذلك.





وأشارت إلى أن هذه الجماعة لا تتبع ديناً وليس لهم مبدأ والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم النكراء.



