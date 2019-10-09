Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. هل كان طلعت زكريا يشعر باقتراب الموت منه؟ وأول تعليق من هنا الزاهد على وفاته

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
طلعت زكريا
طلعت زكريا
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

هل كان الفنان طلعت زكريا يشعر باقتراب الموت منه ؟ .. فيديو

كان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، هو آخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، حيث انتشر له فيديو من داخل حفل الزفاف، وهو يجلس في وسط الأغاني والأجواء الأحتفالية ولكنه بدا وكأنه في ملكوت آخر.

هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك

عبّرت الفنانة هنا الزاهد عن حزنها الشديد لوفاة الفنان طلعت زكريا، الذي كان بمثابة أب لها، وقامت بنعيه بكلمات مؤثرة تدل على حبها الشديد له.

ياريت.. نبيل الحلفاوي يعلق على مطالب رئيس الزمالك بـ تأجيل لقاء القمة

علّق الفنان نبيل الحلفاوي علي مطالبة نادي الزمالك بتأجيل لقاء الأهلي في القمة بعد لقاء جينيراسيون فوت السنغالي ببطولة الأمم الأفريقية.

قلبي بينزف من بعدك.. أول تعليق من إيمي طلعت زكريا بعد وفاته

نعت الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

المؤثرات البصرية لـ فيلم الممر.. فيديو

حقق فيلم "الممر" نجاحًا طاغيًا فور عرضه في دور السينما، بينما أحدث ضجة أكبر عند عرضه مؤخرا على شاشات التلفاز بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ضاحكا: الأغلبية تحولت لمعارضة.. وفرحة محمد ناصر ومعتز مطر.. فيديو

ياريت.. نبيل الحلفاوي يعلق على مطالب رئيس الزمالك بـ تأجيل لقاء القمة

النيابة تصدر قرارها على المعتدي جنسيًا على ابنه في العجوزة

الملعقة السحرية على الريق تحميك من 6 أمراض كارثية

هل كان يشعر الفنان طلعت زكريا باقتراب الموت منه ؟ .. فيديو

القصة الحقيقية للسيناوية بطلة فيلم الممر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تسبب الفنانة عقيلة راتب فى اندلاع حرب الخليج بين الإنجليز والمصريين.. وعلاقة فيلم المنحوس بفقد بصرها.. ودورها فى شهرة أنور وجدى ومحمد فوزى

100 صورة من حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية.. شاهد

شاهد.. إطلالة نسرين إمام برفقة دينا الشربيني من عيد ميلاد عمرو دياب