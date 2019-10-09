أخبار الفن.. هل كان طلعت زكريا يشعر باقتراب الموت منه؟ وأول تعليق من هنا الزاهد على وفاته

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
هل كان الفنان طلعت زكريا يشعر باقتراب الموت منه ؟ .. فيديو
كان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، هو آخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، حيث انتشر له فيديو من داخل حفل الزفاف، وهو يجلس في وسط الأغاني والأجواء الأحتفالية ولكنه بدا وكأنه في ملكوت آخر.
هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك
عبّرت الفنانة هنا الزاهد عن حزنها الشديد لوفاة الفنان طلعت زكريا، الذي كان بمثابة أب لها، وقامت بنعيه بكلمات مؤثرة تدل على حبها الشديد له.
ياريت.. نبيل الحلفاوي يعلق على مطالب رئيس الزمالك بـ تأجيل لقاء القمة
علّق الفنان نبيل الحلفاوي علي مطالبة نادي الزمالك بتأجيل لقاء الأهلي في القمة بعد لقاء جينيراسيون فوت السنغالي ببطولة الأمم الأفريقية.
قلبي بينزف من بعدك.. أول تعليق من إيمي طلعت زكريا بعد وفاته
نعت الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
المؤثرات البصرية لـ فيلم الممر.. فيديو
حقق فيلم "الممر" نجاحًا طاغيًا فور عرضه في دور السينما، بينما أحدث ضجة أكبر عند عرضه مؤخرا على شاشات التلفاز بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر.
هل كان الفنان طلعت زكريا يشعر باقتراب الموت منه ؟ .. فيديو
كان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، هو آخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، حيث انتشر له فيديو من داخل حفل الزفاف، وهو يجلس في وسط الأغاني والأجواء الأحتفالية ولكنه بدا وكأنه في ملكوت آخر.
هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك
عبّرت الفنانة هنا الزاهد عن حزنها الشديد لوفاة الفنان طلعت زكريا، الذي كان بمثابة أب لها، وقامت بنعيه بكلمات مؤثرة تدل على حبها الشديد له.
ياريت.. نبيل الحلفاوي يعلق على مطالب رئيس الزمالك بـ تأجيل لقاء القمة
علّق الفنان نبيل الحلفاوي علي مطالبة نادي الزمالك بتأجيل لقاء الأهلي في القمة بعد لقاء جينيراسيون فوت السنغالي ببطولة الأمم الأفريقية.
قلبي بينزف من بعدك.. أول تعليق من إيمي طلعت زكريا بعد وفاته
نعت الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
المؤثرات البصرية لـ فيلم الممر.. فيديو
حقق فيلم "الممر" نجاحًا طاغيًا فور عرضه في دور السينما، بينما أحدث ضجة أكبر عند عرضه مؤخرا على شاشات التلفاز بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر.