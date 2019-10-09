أخبار الفن.. هل كان طلعت زكريا يشعر باقتراب الموت منه؟ وأول تعليق من هنا الزاهد على وفاته

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:كان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، هو آخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، حيث انتشر له فيديو من داخل حفل الزفاف، وهو يجلس في وسط الأغاني والأجواء الأحتفالية ولكنه بدا وكأنه في ملكوت آخر.عبّرت الفنانة هنا الزاهد عن حزنها الشديد لوفاة الفنان طلعت زكريا، الذي كان بمثابة أب لها، وقامت بنعيه بكلمات مؤثرة تدل على حبها الشديد له.علّق الفنان نبيل الحلفاوي علي مطالبة نادي الزمالك بتأجيل لقاء الأهلي في القمة بعد لقاء جينيراسيون فوت السنغالي ببطولة الأمم الأفريقية.نعت الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حقق فيلم "الممر" نجاحًا طاغيًا فور عرضه في دور السينما، بينما أحدث ضجة أكبر عند عرضه مؤخرا على شاشات التلفاز بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر.