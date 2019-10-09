بارقة أمل .. جلسة طارئة بوزارة الشباب والرياضة لحل أزمة محمد إيهاب

يعقد ، اليوم الأربعاء ، وزير الشباب والرياضة ، جلسة طارئة وعاجلة مع الرباع محمد إيهاب بطل مصر والعالم في رفع الاثقال لمحاولة ايجاد حل للكارثة الرياضية التي حلت على اللعبة ، بحرمان مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ، لثبوت تناول بعض اللاعبين منشطات.
ويعد محمد إيهاب أحد أساطير الرياضة المصرية، حيث حصد العديد من الميداليات في مختلف البطولات، فقد توج بـ11 ميدالية في بطولة العالم للكبار، منها 4 ذهبية و5 برونزية، و2 فضية، بالإضافة إلي ميدالية برونزية أولمبية، و 4 ميداليات في بطولة العالم للناشئين ( 1 فضية و 3 برونزية)، و 12 ميدالية ذهبية إفريقية، و ميداليتين ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وقال محمد ايهاب الذي اعلن اعتزاله عقب القرار الصدمة للوسط الرياضي ، ان الايقاف والغرامة المالية اقل عقوبة ستطبق على الاتحاد المصري ، مشيرا الى عدوله عن الاعتزال في حالة ايجاد مخرج للأزمة ، التي لا ذنب له فيها ، خاصة وانه بذل جهدا كبيرا لمدة سنوات لتحقيق انجازات عديدة.
وهناك بارقة امل لحل الازمة ، وهي ان يشارك محمد ايهاب بشكل فردي ، تحت مظلة العلم الأوليمبي ، وهو ما سيتم مناقشته واتخاذ خطوات سريعة فيه في جلسة الوزير مع الرباع.
ويعد محمد إيهاب أحد أساطير الرياضة المصرية، حيث حصد العديد من الميداليات في مختلف البطولات، فقد توج بـ11 ميدالية في بطولة العالم للكبار، منها 4 ذهبية و5 برونزية، و2 فضية، بالإضافة إلي ميدالية برونزية أولمبية، و 4 ميداليات في بطولة العالم للناشئين ( 1 فضية و 3 برونزية)، و 12 ميدالية ذهبية إفريقية، و ميداليتين ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وقال محمد ايهاب الذي اعلن اعتزاله عقب القرار الصدمة للوسط الرياضي ، ان الايقاف والغرامة المالية اقل عقوبة ستطبق على الاتحاد المصري ، مشيرا الى عدوله عن الاعتزال في حالة ايجاد مخرج للأزمة ، التي لا ذنب له فيها ، خاصة وانه بذل جهدا كبيرا لمدة سنوات لتحقيق انجازات عديدة.
وهناك بارقة امل لحل الازمة ، وهي ان يشارك محمد ايهاب بشكل فردي ، تحت مظلة العلم الأوليمبي ، وهو ما سيتم مناقشته واتخاذ خطوات سريعة فيه في جلسة الوزير مع الرباع.