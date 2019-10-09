بارقة أمل .. جلسة طارئة بوزارة الشباب والرياضة لحل أزمة محمد إيهاب

يعقد ، اليوم الأربعاء ، وزير الشباب والرياضة ، جلسة طارئة وعاجلة مع الرباع محمد إيهاب بطل مصر والعالم في رفع الاثقال لمحاولة ايجاد حل للكارثة الرياضية التي حلت على اللعبة ، بحرمان مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ، لثبوت تناول بعض اللاعبين منشطات.



ويعد محمد إيهاب أحد أساطير الرياضة المصرية، حيث حصد العديد من الميداليات في مختلف البطولات، فقد توج بـ11 ميدالية في بطولة العالم للكبار، منها 4 ذهبية و5 برونزية، و2 فضية، بالإضافة إلي ميدالية برونزية أولمبية، و 4 ميداليات في بطولة العالم للناشئين ( 1 فضية و 3 برونزية)، و 12 ميدالية ذهبية إفريقية، و ميداليتين ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط.



وقال محمد ايهاب الذي اعلن اعتزاله عقب القرار الصدمة للوسط الرياضي ، ان الايقاف والغرامة المالية اقل عقوبة ستطبق على الاتحاد المصري ، مشيرا الى عدوله عن الاعتزال في حالة ايجاد مخرج للأزمة ، التي لا ذنب له فيها ، خاصة وانه بذل جهدا كبيرا لمدة سنوات لتحقيق انجازات عديدة.



وهناك بارقة امل لحل الازمة ، وهي ان يشارك محمد ايهاب بشكل فردي ، تحت مظلة العلم الأوليمبي ، وهو ما سيتم مناقشته واتخاذ خطوات سريعة فيه في جلسة الوزير مع الرباع.