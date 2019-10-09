قرعة دوري أبطال أفريقيا.. صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك في هذه الحالة

تسحب اليوم الأربعاء، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، بعد ان تم تصنيف الفرق المؤهلة إلى جانب الاستقرار على وضع الزمالك وجينيراسيون السنغالي في تصنيف واحد "الثاني" ، بعد ان أصدرت لجنة المسابقات بالكاف قرارًا بإعادة مباراة اياب دور الـ32 التي لم تقام بسبب خلاف الفريقين على ملعب المباراة.





ومن المقرر ان تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 24 أكتوبر الجاري ، والفائز يوضع في ترتيب القرعة التي ستسحب اليوم ، ويجدر الاشارة الى ان الفريق السنغالي فاز في الذهاب 2-1.





وتصنيف الفرق المتأهلة جاء كالآتي

لتصنيف الأول : الأهلي - الترجي - الوداد - مازيمبي

الثاني : الرجاء - النجم -صنداونز - "الزمالك أو جينيراسيون"

الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا - الهلال

الرابع : شبيبة القبائل - بلاتينوم - بريميرو اوجستو - بترو أتليتيكو



