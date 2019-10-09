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أخبار العالم

للمرة الأولى.. السعودية تستضيف بطولة دولية في التنس

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:51 ص
السعودية تستضيف أول
السعودية تستضيف أول دورة دولية في كرة التنس
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قسم الخارجي
تمضي المملكة العربية السعودية قدما في خطتها للنهضة الرياضية حيث أعلنت عن استضافتها أول دورة دولية للتنس في ديسمبر المقبل، مخصصة لها جوائز مالية بقيمة 3 ملايين دولار.

ومن المقرر إقامة البطولة الدولية في مدينة الدرعية، وذلك قبل استضافة السعودية للمرة الأولى في تاريخها رالي دكار الصحراوي في يناير 2020.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، في بيان، إن "استضافة دورة دولية عالمية في كرة المضرب للمرة الأولى هي لحظة هامة أخرى للسعودية. وأن كأس الدرعية للتنس ستستضيف أبرز وأفضل لاعبي كرة المضرب في العالم".

ويشارك في دورة كرة المضرب الاستعراضية التي تستمر ثلاثة أيام من 12 حتى 14 ديسمبر، 8 لاعبين من بينهم السويسري ستانيسلاف فافرينكا الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام، والروسي دانييل مدفيديف.

وستقام الدورة الاستعراضية في مدينة الدرعية التي تضم حي الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

كما تستعد الدرعية في 22 نوفمبر 2019 لكي تستقبل للعام الثاني تواليا الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية 100%.

ومن المقرر أن تستضيف في ديسمبر 2019 منازلة الثأر في الوزن الثقيل بين الملاكمين البريطاني أنتوني جوشوا ومنافسه الأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويس.

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