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منوعات

شاهد... سائق يصدم فرد أمن بسيارته داخل الجامعة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:36 ص
اصطدام عمدا في جامعة
اصطدام عمدا في جامعة الملك سعود
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عزة عاطف
يقف أحد أفراد مراقبي الأمن والسلامة بجامعة الملك سعود وسط الطريق لينظم حركة السيارات في مدخل الجامعة لكي يضمن وصول الدارسين بسلامة إلى أماكنهم داخل الجامعة، لكن تصرف متهور من سائق كاد يودي بحياته.

تقدم سائق في الطريق العكسي لسير السيارات، متحديًا مراقب الأمن وكأنه لا يرغب في اتباع تعليمات السلامة وسلوك المسار الآخر الصحيح بحسب صحيفة المرصد، بينما أشار إليه المراقب بضرورة اتباع التعليمات والتحرك.

لم يقبل السائق تلك الفكرة وأراد "تخويف" مراقب الأمن فقام بدفع السيارة إلى الأمام متعمدًا لكي تصطدم بالمراقب الذي لم يتوقع تهور السائق، ولم يكتف السائق بالتقدم مرة واحد بل تقدم أكثر فأكثر حتى رفع مراقب الأمن من على الأرض فوق السيارة.

صور أحد السائقين مقطع الفيديو الذي يظهر تعمد سائق السيارة إرهاب مراقب الأمن والاصطدام به لكي يفسح الطريق، مما تسبب في عدد من الإصابات في قدمه، وقد قامت السلطات المعنية داخل الجامعة بإرسال الواقعة موثقة بالفيديو إلى الشرطة لفتح التحقيق في الحادثة.
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