طلعت زكريا يتصدر تويتر بعد وفاته.. ومغردون: وداعاً صانع البهجة

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طلعت_زكريا بعد ان وافتة المنية امس الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
البقاء والدوام لله في الفنان #طلعت_زكريا، ربنا يرحمه ويصبر أهله
طلعت زكريا واحد من الناس اللي هيفضل عايش معانا بافيهاته
اللي عمرنا ما هننساها لأنها محفوره في ذكريات كل واحد فينا
وداعًا #طلعت_زكريا ❤️
انت مفكر نفسك جاي تلعب في مركز شباب ليفربول،، انت من الخطابة يلا
ربنا يرحمك يا فنان 💔😞
#طلعت_زكريا.
كيف ننساكً وأنت تارك بصمه في قلوبنا ❤️
#طلعت_زكريا. الفاتحة
مع السلامه يا طلعت .. مع السلامه يا صاحب الروح الخفيفه .. مع السلامه يا طباخ الرئيس .. مع السلامه يا نصه .. مع السلامه يا اجدع و اخف صديق .. هاتوحشنا #طلعت_زكريا
- وداعا صاحب البهجه 💔✋🏻
امين ولد ابو جليل - ابو عزه - طباخ الرئيس - نصه...
الفنان طلعت زكريا في ذمه الله.. انا لله وانا اليه راجعون 🙏
#طلعت_زكريا
خفيف الظل في كل ادواره ، كوميديان بدرجة امتياز وابدع حتى آخر ادواره تقريبًا فالزيبق مع كريم عبدالعزيز .. رحم الله #طلعت_زكريا ❤️
- وداعا صاحب البهجه 💔✋🏻
#طلعت_زكريا