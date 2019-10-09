طلعت زكريا يتصدر تويتر بعد وفاته.. ومغردون: وداعاً صانع البهجة

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طلعت_زكريا بعد ان وافتة المنية امس الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





‏البقاء والدوام لله في الفنان ‎#طلعت_زكريا، ربنا يرحمه ويصبر أهله





‏طلعت زكريا واحد من الناس اللي هيفضل عايش معانا بافيهاته

اللي عمرنا ما هننساها لأنها محفوره في ذكريات كل واحد فينا





وداعًا ‎#طلعت_زكريا ❤️





‏انت مفكر نفسك جاي تلعب في مركز شباب ليفربول،، انت من الخطابة يلا

ربنا يرحمك يا فنان 💔😞

‎#طلعت_زكريا.





‏كيف ننساكً وأنت تارك بصمه في قلوبنا ❤️

‎#طلعت_زكريا. الفاتحة





‏مع السلامه يا طلعت .. مع السلامه يا صاحب الروح الخفيفه .. مع السلامه يا طباخ الرئيس .. مع السلامه يا نصه .. مع السلامه يا اجدع و اخف صديق .. هاتوحشنا ‎#طلعت_زكريا

‏- وداعا صاحب البهجه 💔✋🏻









‏امين ولد ابو جليل - ابو عزه - طباخ الرئيس - نصه...

الفنان طلعت زكريا في ذمه الله.. انا لله وانا اليه راجعون 🙏

‎#طلعت_زكريا





‏خفيف الظل في كل ادواره ، كوميديان بدرجة امتياز وابدع حتى آخر ادواره تقريبًا فالزيبق مع كريم عبدالعزيز .. رحم الله ‎#طلعت_زكريا ❤️









‎‏- وداعا صاحب البهجه 💔✋🏻

‎#طلعت_زكريا