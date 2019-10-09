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فن

طلعت زكريا يتصدر تويتر بعد وفاته.. ومغردون: وداعاً صانع البهجة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
طلعت زكريا
طلعت زكريا
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مصطفى كرم
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طلعت_زكريا بعد ان وافتة المنية امس الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏البقاء والدوام لله في الفنان ‎#طلعت_زكريا، ربنا يرحمه ويصبر أهله

‏طلعت زكريا واحد من الناس اللي هيفضل عايش معانا بافيهاته
اللي عمرنا ما هننساها لأنها محفوره في ذكريات كل واحد فينا

وداعًا ‎#طلعت_زكريا ❤️

‏انت مفكر نفسك جاي تلعب في مركز شباب ليفربول،، انت من الخطابة يلا
ربنا يرحمك يا فنان 💔😞
‎#طلعت_زكريا.

‏كيف ننساكً وأنت تارك بصمه في قلوبنا ❤️
‎#طلعت_زكريا. الفاتحة

‏مع السلامه يا طلعت .. مع السلامه يا صاحب الروح الخفيفه .. مع السلامه يا طباخ الرئيس .. مع السلامه يا نصه .. مع السلامه يا اجدع و اخف صديق .. هاتوحشنا ‎#طلعت_زكريا 
‏- وداعا صاحب البهجه 💔✋🏻


‏امين ولد ابو جليل - ابو عزه - طباخ الرئيس - نصه... 
الفنان طلعت زكريا في ذمه الله.. انا لله وانا اليه راجعون 🙏 
‎#طلعت_زكريا 

‏خفيف الظل في كل ادواره ، كوميديان بدرجة امتياز وابدع حتى آخر ادواره تقريبًا فالزيبق مع كريم عبدالعزيز .. رحم الله ‎#طلعت_زكريا ❤️ 


‎‏- وداعا صاحب البهجه 💔✋🏻
‎#طلعت_زكريا
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