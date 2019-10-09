حدث ليلاً.. استبعاد الشناوي ورمضان صبحي من منتخب مصر والجيش التركي يعبر الحدود السورية

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .





قال الفنان هاني رمزي، إنه كان يقوم بالتصوير في البحر بالإسكندرية في توقيت حدوث زلزال 1992.





بعد وقت قصير من هبوط طائرة أمريكية تابعة لشركة Republic Airlines في مطار دنفر بولاية كولورادو أثناء "الترانزيت"، كشف مقطع فيديو عن اشتباك عنيف بين كابتن الطائرة ومضيفة طيران بالضرب المبرح.





وجّه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة خاصة الي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بسبب مرضه الأخيرة.





عبّر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، عن دهشته من توجيه أسهم النقد إليه بسبب عدم استدعائه لبعض اللاعبين في قائمة معسكر منتخب مصر الحالي.





كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن عودة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إلى القاهرة، عقب انتهاء رحلته إلى دبي.





أكد مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون اليوم الأربعاء أن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة.



