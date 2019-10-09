يحدث اليوم.. بدء التقديم لـ 120 ألف وظيفة معلم وإداري وعامل بـ وزارة التعليم

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 9 من شهر أكتوبر 2019، عددًا من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





- يحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري، جلسة مجلس النواب لإلقاء بيان مهم.





- تتلقى وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عبر البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف، طلبات التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعامل بعقود مؤقتة لمدة عام، في جميع التخصصات والمديريات التعليمية.





- يبحث وفد كوري رفيع المستوي برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية بارك يونج-مان في القاهرة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحث فرص العمل المتاحة في مصر أمام الشركات الكورية الجنوبية .





- يعقد الملتقى الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة دورته الثالثة التي تستمر لمدة يومين في العاصمة الأردنية عمان ، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وباستضافة من الاتحاد العربي للصناعات الغذائية.





- تعقد اللجنة الوزارية العراقية الأردنية المشتركة اجتماعات لبحث تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.





- يخوض منتخب مصر لكرة الصالات مباراته الثانية مع نظيره الإماراتي في ختام معسكر الفريق بالإمارات حيث انتهى أمس اللقاء الأول بفوز الفراعنة 3 /2.





- تنظم محافظة القاهرة، ندوة ثقافية عن حرب السادس من أكتوبر، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة الحاليين والسابقين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة.



