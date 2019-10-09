من أجل صحة المواطنين.. فحص وعلاج 449 مواطنا فى قافلة طبية بالفرافرة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن فحص وعلاج 449 مواطنًا في قافلة طبية لأهالي قرية بئر 5 التابعة لمركز الفرافرة.



أكد احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة قدمت خدماتها في 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون).



وأضاف محروس، أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومي 7 , 8 من أكتوبر الجاري، بواقع 171 مواطنًا في اليوم الأول، 278 في اليوم الثاني، كما جري تحويل حالتين لمستشفي الفرافرة المركزي لاستكمال الفحوصات والعلاج.



ولفت الي، أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، كما أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط، وبإشراف حنان مجدي، نائب المحافظ.

