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محافظات

توفير التقاوي والأسمدة في الجمعيات الزراعية بالوادي الجديد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:26 ص
توفير التقاوي والاسمدة
توفير التقاوي والاسمدة في الجمعيات الزراعية بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد أن القطاع الزراعي يواصل التجهيز للموسم الزراعي الشتوي، وذلك من خلال توفير كميات من الأسمدة بالجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى والمدن، بالإضافة إلى توفير كميات من التقاوى الحديثة ذات الإنتاجيات العالية من القمح والفول البلدي، والتي تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ بالمحافظة وكذلك طرق الري من اجل التوسع في الرقعه الزراعيه .

وأشار إلى أنه تم توفير كميات كافية من الأسمدة الزراعية استعدادا للموسم الزراعي الشتوي، حيث تضم المحافظة مايقرب من 1000 طن من الأسمدة الأزوتية في كافة الجمعيات الزراعية.

كما تم توفير كميات من تقاوى القمح بعدما تم التعاقد مع إدارة التقاوى على توفير 9855 طن قمح أصناف مختلفة لتلبية احتياجات المزارعين، في ظل التوسع السنوى في محصول القمح.
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