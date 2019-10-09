مهمة للرجال.. دراسة: الطماطم تقوي فرصة الإنجاب وتحمي من سرطان البروستاتا

نصح الأطباء الرجال المقبلين على الزواج، بتناول كمية من صلصة الطماطم لتساعدهم في بدء حياة عائلية جديدة بشكل أفضل، حيث تساهم في تحسين نوعية الحيوانات المنوية.





تشير النتائج إلى أن تناول الطماطم ومكوناتها الرئيسية يحسن شكل الحيوانات المنوية وحجمها وقدرتها على السباحة بشكل أطول، مما قد يعطي الرجال فرصة أفضل في الإنجاب، حيث توصلت دراسة إلى أن ما يعادل ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم في اليوم قد يحسن نوعية الحيوانات المنوية.





المكون الرئيسي في الطماطم هو اللايكوبين ويعتبر هو المادة الكيميائية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، حيث يعتقد بالفعل أنها تقلل من ضغط الدم وتقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال، وقد وجد العلماء الذين مزجوا اللايكوبين في حبوب منع الحمل، وطلبوا من الرجال أخذها مرتين في اليوم، تزايدت لديهم الحيوانات المنوية السريعة بعد 3 أشهر.





ووفقًا للدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية وفقًا للدايلي ميل، تعادل كمية اللايكوبين التي تناولها الرجال القائم عليهم التجربة حوالي 5 علب من الطماطم المطبوخة يوميًا، ويعتقدون بأن حبوب منع الحمل ما هي إلا طريقة أفضل لاستهلاكها من خلال حمية غذائية.





شملت الدراسة 56 رجلًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا، وُجد أن أكثر من نصفهم لديهم حيوانات منوية سيئة النوعية، تم إعطاء نصفهم كبسولات اللايكوبين مع الأخذ منها في الصباح والمساء مع كوب من الماء، في حين أعطى الباحثون نصف الرجال الآخر حبوب وهمية لها نفس الشكل لتجنب التوهم.



