Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول كردي: الأوضاع في شمال سوريا تسير حتى الآن بشكلٍ عادي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
مسئول كردي: الأوضاع
مسئول كردي: الأوضاع في شمال سوريا تسير حتى الآن بشكلٍ عادي
Advertisements
أ ش أ
قال بدران جيا كُرد، مستشار "الإدارة الذاتية" لشمال سوريا وشرقها إن الأوضاع تسير حتى الآن بشكلٍ عادي في مناطق شمال سوريا.مشيرا إلى أن هناك قلقًا شعبيًا نتيجة التهديدات التركية غير المشروعة، فيما تواصل تركيا حشد المزيد من قواتها إلى الحدود بين سوريا وتركيا.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء عن جيا كرد قوله إن جميع أبناء المنطقة من الأكراد والعرب والسريان والآشور يناشدون قوى التحالف الدولي والمجتمع الدولي ردع التهديد التركي الغاشم، الّذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة الآمنة أصلًا.مشيرا إلى أن المنطقة تشهد غليانا جماهيريا رافضا لتلك التهديدات التركية.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ عملية عسكرية شمال سوريا قريبًا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من بعض نقاط المراقبة قرب الحدود السورية التركية، فيما أدانت قوات سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأمريكية، محذرة من التوغل التركي الوشيك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأكراد السوريون يؤكدون الانسحاب من المنطقة الحدودية مع تركيا

وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب من شريط على الحدود التركية

سي إن إن: تركيا تعتبر الاتفاق مع أمريكا لإقامة منطقة آمنة بسوريا تحركا صائبا

بعدما فشل في عقد مقابلة ترامب.. أردوغان يرجع إلى الخلف في سوريا

بعد انسحاب واشنطن .. موسكو تدعو كل القوى الأجنبية لمغادرة سوريا

قرار مفاجئ من أمريكا بإخلاء قواتها من مواقع شمال سوريا.. قسد: واشنطن طعنتنا في الظهر.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا و قبضوا الثمن.. وأردوغان: يمكننا شن هجوم في أي وقت

ترشيحاتنا

حدث ليلاً.. استبعاد الشناوي ورمضان صبحي من منتخب مصر والجيش التركي يعبر الحدود السورية

القصة الحقيقية للسيناوية بطلة فيلم الممر.. فيديو

حكم من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة

مش هتصدقي.. احمي نفسكِ من الجلطات بـ الملح

شاهد... سائق يصدم فرد أمن بسيارته داخل الجامعة

بعد عرض أول حلقتين.. مسلسل شبر مية حديث السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تسبب الفنانة عقيلة راتب فى اندلاع حرب الخليج بين الإنجليز والمصريين.. وعلاقة فيلم المنحوس بفقد بصرها.. ودورها فى شهرة أنور وجدى ومحمد فوزى

100 صورة من حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية.. شاهد

شاهد.. إطلالة نسرين إمام برفقة دينا الشربيني من عيد ميلاد عمرو دياب