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منوعات

ملك السويد يحرم خمسة من أحفاده السبعة من ألقابهم الملكية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
ملك السويد
ملك السويد
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أ ش أ
قرر الملك جوستاف السادس عشر ملك السويد حرمان خمسة من أحفاده السبعة من أمن ألقابهم الملكية ورفعهم من قائمة المستفيدين من التمويل المقدم للبيت الملكى.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية اعتبارا من الآن لن يكون لنجلي الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا وللأطفال الثلاثة للأميرة ماديلين وكريس أونيل أي أدوار ملكية.

وأضافت الصحيفة أنه لن يقوموا بعد الآن بأي مهام ملكية رسمية ولن يستفيدوا من أي تمويل مقدم من دافعي الضرائب الذي يذهب إلى العائلة الملكية.

وعلى الرغم من أنهم سيظلون جزءا من العائلة الملكية وسيحتفظ كل منهم بلقبه كدوق أو دوقة فإنهم لن يحتفظوا بعد الآن بلقب صاحب السمو الملكى كما لن يتوارث أبناؤهم هذه الألقاب.

في الوقت نفسه لن يتم تطبيق القرار على حفيدي الملك المتواجدين في التسلسل المباشر لوراثة العرش.
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