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منوعات

محاكمة سفاح أمريكي بتهمة قتل أكثر من 90 امرأة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:25 ص
سفاح أمريكي
سفاح أمريكي
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يعتبر «صاموئيل ليتل» العجوز البالغ من العمر 79 هو أشرس وأكبر سفاح في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن القاتل الذي ادعى أنه قتل أكثر من 90 امرأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعتبر الآن أكبر قاتل مسلسل في أمريكا.

تم احتجازه منذ عام 2012 وأخبر السلطات أنه مسؤول عن خنق 93 شخصًا، معظمهم من النساء، وذلك بين عامي 1970 وحتى 2005. ففي يوم الأحد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم يعتقدون أن جميع اعترافات ليتل صحيحة بعد أن تمكنوا من التحقق من تفاصيل 50 اعتراف حتى الآن.

يقضي ليتل حاليًا عقوبة بالحبس مدى الحياة داخل سجن بكاليفورنيا وفقًا لصحيفة مترو، حيث رسم صورًا ملونة لضحاياه، وكثير منهم من النساء السود، وحاليًا قد تستخدمه الشرطة في التعرف على ضحايا مجهولة الهوية.

أصدرت السلطات 30 من الصور، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا مقاطع فيديو تم التقاطها أثناء مقابلات السجن ففي أحد مقاطع الفيديو، يصف ليتل كيف خنق امرأة في عام 1993 ثم قام بتدويرها وقلبها على منحدر على طريق مهجور.

في فيديو آخر يصف ضحية مختلفة من نيو أورليانز، قائلًا 'كانت جميلة، طويلة، فاتحة اللون كالعسل البني، وقد أخبر ليتل المحققين أنه قابل المرأة في النادي وغادرت معه لاحقًا في لينكولن، ثم توجهوا إلى بايو "هذي هي الوحيدة التي قتلتها غرقًا".
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