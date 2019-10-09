Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث مأساوي.. سائق يضحي بنفسه لإنقاذ المارة من عجلات شاحنته

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:32 ص
حادث
حادث
Advertisements
أ ش أ
لقي سائق يوناني حتفه في حادث مأساوي، عقب وقوعه أمام شاحنته التي فقد السيطرة عليها وحاول إيقافها حتى لا تصدم المارة.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية على الإنترنت أن سائق الشاحنة توفي إثر سلسلة من الأحداث المؤسفة للغاية تمت في بضع دقائق، فبعد أن أوقفها خارج متجر "سوبر ماركت" لتفريغ شحنته من المواد الغذائية، يبدو أن السائق استخدم فرامل الطوارئ في سيارته، لكنها فشلت في العمل بشكل صحيح.

وبمجرد خروج الرجل من الحافلة، بدأت الشاحنة تتحرك، وسرعان ما خرجت عن نطاق السيطرة.

ومن أجل إنقاذ المشاة وسائقي السيارات المارة من أن يصبحوا ضحايا للشاحنة المنطلقة بسرعة، ركض السائق على الفور خلفها في محاولة للوصول إليها وإيقافها. ومع ذلك، سقط السائق التعيس أمام شاحنته التي دهسته، مما تسبب في إصابات قاتلة له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ملك السويد يحرم خمسة من أحفاده السبعة من ألقابهم الملكية

القصة الحقيقية للسيناوية بطلة فيلم الممر.. فيديو

الملعقة السحرية على الريق تحميك من 6 أمراض كارثية

100 صورة من حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية.. شاهد

محاكمة سفاح أمريكي بتهمة قتل أكثر من 90 امرأة

ماذا تفعل بجسمك ملعقة عسل أبيض على الريق؟.. رقم 1 الأهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تسبب الفنانة عقيلة راتب فى اندلاع حرب الخليج بين الإنجليز والمصريين.. وعلاقة فيلم المنحوس بفقد بصرها.. ودورها فى شهرة أنور وجدى ومحمد فوزى

100 صورة من حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية.. شاهد

شاهد.. إطلالة نسرين إمام برفقة دينا الشربيني من عيد ميلاد عمرو دياب