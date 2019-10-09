حادث مأساوي.. سائق يضحي بنفسه لإنقاذ المارة من عجلات شاحنته

لقي سائق يوناني حتفه في حادث مأساوي، عقب وقوعه أمام شاحنته التي فقد السيطرة عليها وحاول إيقافها حتى لا تصدم المارة.



وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية على الإنترنت أن سائق الشاحنة توفي إثر سلسلة من الأحداث المؤسفة للغاية تمت في بضع دقائق، فبعد أن أوقفها خارج متجر "سوبر ماركت" لتفريغ شحنته من المواد الغذائية، يبدو أن السائق استخدم فرامل الطوارئ في سيارته، لكنها فشلت في العمل بشكل صحيح.



وبمجرد خروج الرجل من الحافلة، بدأت الشاحنة تتحرك، وسرعان ما خرجت عن نطاق السيطرة.



ومن أجل إنقاذ المشاة وسائقي السيارات المارة من أن يصبحوا ضحايا للشاحنة المنطلقة بسرعة، ركض السائق على الفور خلفها في محاولة للوصول إليها وإيقافها. ومع ذلك، سقط السائق التعيس أمام شاحنته التي دهسته، مما تسبب في إصابات قاتلة له.