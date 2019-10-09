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منوعات

تغريم 300 برتغالي لاستخدامهم الهاتف المحمول أثناء القيادة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
استخدام الهاتف المحمول
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة
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أ ش أ
غرمت الشرطة البرتغالية أكثر من 300 شخص خلال الأسبوع الماضي وحده للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة في إطار عملية "إيقاف تشغيل الهاتف" التي جرت في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية على الإنترنت أنه في الفترة بين 30 سبتمبر الماضي و6 أكتوبر الجاري، فرضت الغرامة على 314 سائقا للتحدث في الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بواقع 45 شخصا في اليوم.
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