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رياضة

منتخب مصر يخسر من إيطاليا 3-0 في كأس العالم للطائرة بـ اليابان

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
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نور عادل
هزم منتخب مصر للكرة الطائرة، أمام نظيره منتخب ايطاليا، خلال منافسات كأس العالم المقام بالوقت الحالي في اليابان.

وفاز منتخب ايطاليا على الفراعنة بنتيجة 3-0، بنتائج الشوط الأول (25-19)، الشوط الثاني (26-21)، الشوط الثالث (25-22).

وتوقف رصيد منتخب مصر عند 7 نقاط في المركز السابع، بينما وصل رصيد منتخب ايطاليا إلى 8 نقاط بالمركز السادس.

وكان المنتخب المصرى قد نجح فى تحقيق انتصارَين فى أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل "1-3"، وكندا "2-3"، وروسيا "1-3"، واخيرًا إيطاليا "3-0".
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