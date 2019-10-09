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أخبار العالم

300 إسرائيلي يقتحمون الأقصى فى عيد الغفران اليهودي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:52 ص
300 إسرائيلي يقتحمون
300 إسرائيلي يقتحمون الأقصى فى عيد الغفران اليهودي
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سمر صالح
أفاد موقع "حدشوت هار هباي" العبري اليوم، الأربعاء، بأن أكثر من 300 مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

ويستقبل اليهود في إسرائيل والعالم عيد الغفران أو "يوم كيبور"، وهو أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية.

ويستمر الصيام فيه حوالي ست وعشرين ساعة ووفقًا لشعائرهم الدينية، في هذا اليوم تتوقف حركة المواصلات العامة والخاصة في أنحاء البلاد كافة وتُعطل جميع الدوائر والمؤسسات والخدمات العامة باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن.

كما تعطل كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، من بعد ظهر اليوم وحتى الثامنة والنصف من مساء غد بعد انتهاء شعائر صوم يوم الغفران.

وقد شارك عشرات آلاف الأشخاص طوال ساعات الليل الفائت في الصلوات التقليدية التي تتم تأديتها في باحة حائط المبكى كل عام بمناسبة حلول يوم الغفران.
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