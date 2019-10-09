دينا الشربيني وعمرو دياب في أجواء رومانسية

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر خاصية ستوري حسابها في "إنستجرام"، صورا تجمع بينها وبين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني في إحدى المناسبات.



زبدا الثنائي في أجواء رومانسية حالمة، حيث احتضنت دينا الشربيني الهضبة، وطبعت على خده قبلة رقيقة، في مناسبة جمعتهما بالفنانة ياسمين رئيس.



معروف أن عمرو دياب يعيش قصة حب مع دينا الشربيني منذ فترة طويلة، وسط أنباء عن زواجهما بعيدا عن أعين الإعلام، ودون إعلان.



كان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في الأردن مؤخرا حقق نجاحا كبيرا.