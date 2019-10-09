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رياضة

أزمة دبلوماسية.. رد مرتضى منصور على أنباء شطبه من الكاف

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
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نور عادل
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الأتحاد الأفريقي، وذلك بسبب أنباء إيقافه.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد أحد داخل الاتحاد الأفريقي قادر على ذلك، مضيفا: "بيقولوا الكاف هيوقفني، ده تقوم أزمة دبلوماسية في البلد، دا انا عضو مجلس نواب".

وكانت ترددت أنباء عن إيقاف وشطب مرتضى منصور، وذلك بسبب هجوم الفترة الأخيرة على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك مع تحمل الاتحاد جميع نفقات طيران الفريق السنغالي وإقامته.
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