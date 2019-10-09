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برلمان

اليوم.. مدبولى ووزيرا الخارجية والري يلقون بيانا هاما للشعب أمام البرلمان

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء، مشاركة رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، ووزير الخارجية، ووزير الري إلقاء بيان هام.

وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال رفع جلسة أمس، الثلاثاء، بعد أن استمرت لـ٩ ساعات تضمنت ااستعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حكوميا بعنوان "مصر تنطلق.. ويستمر العمل"، كشف عن الوضع الاقتصادى للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما أعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

كما تضمنت الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات على بيان الحكومة.

وقال الدكتور علي عبد العال للنواب في نهاية: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية والرى سيحضرون الجلسة العامة الأربعاء لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".
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