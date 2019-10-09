بديل للمكواة .. حيلة عجيبة تجعل الملابس لا تحتاج للكي

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ضيق الوقت التي تمنعهم من كي الملابس ،و إخراجها من الغسالة منكمشة بشكل كبير ،لذلك نقدم لك حيلة سريعة تجعلك لا تحتاجين إلى كى الملابس.





كشف موقع "ومنز داي" عن طريقة سحرية تعيد إليك ملابسك المنكمشة لحالتها السابقة ،بدون كي للملابس .



الماء الفاتر والشامبو

ملء الحوض بماء فاتر وإضافة الشامبو أو بلسم للشعر، ولو كانت الملابس سترة مصنوعة من الصوف فستحتاج لحوالي ثلث كوب من البلسم.



ترك الملابس لمدة 10 دقائق

نقع الملابس في الماء والشامبو لمدة 10 دقائق، فهذه الطريقة تعمل على تمدد وراحة الألياف.



عصر الملابس جيدًا

التخلص من الماء في الملابس عن طريق عصرها جيدًا بلطف، والحرص على إزالة الماء الزائد جيدًا.



استخدام منشفة

فرد منشفة على سطح مستو ثم وضع السترة فوقها، ولف المنشفة وبداخلها الملابس، لتمتص المزيد من الماء، لأن الملابس يجب أن تكون رطبة وليست مبللة.



استخدام منشفة ثانية

وضع السترة على منشفة أخرى جافة وفردها بلطف ستتمدد معك.. ابقيها على سطح المنشفة حتى تجف نهائيًا، وبهذه الطريقة ستعود ملابسك المنكمشة لحالتها السابقة.​