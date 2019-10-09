Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
درة
درة
Advertisements
نشرت الفنانة درة علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.

وظهرت درة بإطلالة بيضاء تشبه الملائكة ،ببلوزة شيفون مكشوفة من منطقة الأكتاف ، ونسقت درة تسريحة شعر مندسل على الأكتاف واضعة بعض من لمسات المكياج الهادى ،وأحمر شفاه باللون الأحمر.


انهالت التعليقات الإيجابية علي درة وأناقتها الدا ئمة ،منها "صباحو درة ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

بفستان أزرق جذاب.. ريهام عبد الغفور تتألق في أحدث ظهور

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

بـ ألوان السما.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

بـ شيفون ولامع.. يسرا تتألق بإطلالة أنيقة على إنستجرام

ترشيحاتنا

تعليق مؤثر من أحمد شوبير على رسالة تركي آل الشيخ للخطيب

ملك السويد يحرم خمسة من أحفاده السبعة من ألقابهم الملكية

اخبار الرياضة.. رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالكِ

بعد هجوم رئيس الزمالك عليه: نبيل الحلفاوي يعلن انتهاء الأزمة بالاعتذار له .. شاهد

بعد عدم تحقق أمنيته.. تعليق خالد الغندور على قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

شاهد... سائق يصدم فرد أمن بسيارته داخل الجامعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور

بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام

عاش هنا يوثق تسبب الفنانة عقيلة راتب فى اندلاع حرب الخليج بين الإنجليز والمصريين.. وعلاقة فيلم المنحوس بفقد بصرها.. ودورها فى شهرة أنور وجدى ومحمد فوزى