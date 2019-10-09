بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام









نشرت الفنانة درة علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.وظهرت درة بإطلالة بيضاء تشبه الملائكة ،ببلوزة شيفون مكشوفة من منطقة الأكتاف ، ونسقت درة تسريحة شعر مندسل على الأكتاف واضعة بعض من لمسات المكياج الهادى ،وأحمر شفاه باللون الأحمر.انهالت التعليقات الإيجابية علي درة وأناقتها الدائمة ،منها "صباحو درة ".