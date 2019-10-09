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أخبار العالم

صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في دولة عربية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
صندوق الثروة السيادي
صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في دولة عربية
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رويترز
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية للبلاد، على موقعه الإلكتروني إنه فتح مكتبا في السعودية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام المزيد من الصفقات في المملكة.

وأضاف في بيان أن المكتب سينفذ أنشطته الاستثمارية في إطار اتفاقات قائمة ومنصات مشتركة مثل صندوق الاستثمار الروسي السعودي الذي أسسه صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة.

يأتي التحرك بعد أن قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يستعد لزيادة عدد صفقاته الاستثمارية بشكل كبير مع السعودية.

كما يتعاون صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات العامة تحت رعاية منصة الاستثمار في الطاقة الروسية السعودية التي تأسست بالاشتراك مع شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية، ومنصة الاستثمارات السعودية الروسية في قطاع التكنولوجيا البالغ حجمها مليار دولار.

وقال البيان إن الجانبين وافقا على أكثر من 25 مشروعا مشتركا بإجمالي استثمارات تزيد عن 2.5 مليار دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما يدرس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأرامكو السعودية أيضا مشروعات مختلفة في قطاع الخدمات النفطية.
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