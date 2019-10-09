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أخبار العالم

شاهد.. مئات الإسرائيليين يحولون المسجد الإبراهيمي إلى معبد يهودي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:14 ص
مئات الإسرائيليين
مئات الإسرائيليين يحولون المسجد الابراهيمي إلى معبد يهودي
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سمر صالح
حول مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الإبراهيمي، وهو رابع أهم مسجد للعالم الإسلامي إلى كنيس يهودي، وأدوا فيه صلواتهم وسط الرقص والطقوس التلمودية وهم يحتفلون بما يسمى "عيد الغفران".

وكان جنود الاحتلال قاموا بطرد حراس وسدنة المسجد الإبراهيمي، نهار اليوم، وجعله فارغا أمام المستوطنين.

كما قام جنود الاحتلال بتحويل محيط المسجد الإبراهيمي إلى ثكنة عسكرية وأغلقوا جميع المداخل ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين والسكان في تلك المنطقة.
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