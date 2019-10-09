Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المتهم بالشروع قى قتل شقيقته بالخصوص: مكنش قصدى واتخنقت معايا بسبب الميراث

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخصوص بحبس المتهم بالشروع فى قتل شقيقته بالخصوص، بسبب الميراث 4 ايام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال سلاح الجريمة للمعمل الجنائي والاستعلام عن حالة المصابة لسؤالها.

وقال المتهم "عبدالحكيم هـ ع" استورجي والسابق اتهامه فى قضية سرقة مكنش قصدى اضربها احنا اتخنقنا مع بعض بسبب الخلاف على الميراث مشيرا الى ان مهما حدث فهى شقيقته والدم عمره ما يبقى ميه.

وكان المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص قد تلقى بلاغا من مستشفى المطرية بوصول "ساره ه ع" ربة منزل من عزبة الأمير دائرة القسم مصابة (جرح نافذ بالبطن) وجرى حجزها للعلاج وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وبسؤال المصابة اتهمت شقيقها "عبدالحكيم ه ع" استورجي السابق اتهامه في قضية سرقة، بالتعدي عليها وإحداث إصابتها، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما، حال تواجدها بمسكنه لمطالبته بميراثها الشرعي ورفضه ذلك تطورت لمشاجرة قام على آثرها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين مطبخ" محدثا إصابتها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجري بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة (سكين مطبخ) والتحفظ عليها تحرر عن ذلك المحضر رقم 17900 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكين ملوث بالدماء.. سائق يمزق جسد زوجته حتى الموت في القليوبية

حبس قاتل زوجته بالخصوص.. التحقيقات: المتهم ذبحها وسلم نفسه للشرطة

سائق يمزق جسد صاحب محل بالمطواة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

خلافات جيرة.. حبس إينو المتهم بتمزيق جسد جاره بمطواة في الخصوص

تعدى على والدته بالضرب.. عامل يقتل ابن شقيقته في الخصوص (تفاصيل)

المتهم بقتل نجل شقيقته بالخصوص: كنت بأدبه لأنه بيضرب أمه باستمرار

ترشيحاتنا

بكلمات مؤثرة.. نبيل الحلفاوي يعلق على وفاة طلعت زكريا

تعليق مؤثر من أحمد شوبير على رسالة تركي آل الشيخ للخطيب

السبب الحقيقي.. خالد الغندور: نرغب في تأجيل مباراة الزمالك والأهلي

مش أول مرة.. أنغام تظهر بنفس فستان ريا أبي راشد.. من أحلى؟

قلبي بينزف من بعدك.. أول تعليق من إيمي طلعت زكريا بعد وفاته

اتحاد ظالم.. مرتضى منصور يهاجم الـ كاف بسبب إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان سورايه ذهبي.. ليلي إسكندر تتألق فى أحدث جلسة تصوير

درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور

بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام