المتهم بالشروع قى قتل شقيقته بالخصوص: مكنش قصدى واتخنقت معايا بسبب الميراث

أمرت نيابة الخصوص بحبس المتهم بالشروع فى قتل شقيقته بالخصوص، بسبب الميراث 4 ايام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال سلاح الجريمة للمعمل الجنائي والاستعلام عن حالة المصابة لسؤالها.





وقال المتهم "عبدالحكيم هـ ع" استورجي والسابق اتهامه فى قضية سرقة مكنش قصدى اضربها احنا اتخنقنا مع بعض بسبب الخلاف على الميراث مشيرا الى ان مهما حدث فهى شقيقته والدم عمره ما يبقى ميه.





وكان المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص قد تلقى بلاغا من مستشفى المطرية بوصول "ساره ه ع" ربة منزل من عزبة الأمير دائرة القسم مصابة (جرح نافذ بالبطن) وجرى حجزها للعلاج وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.





وبسؤال المصابة اتهمت شقيقها "عبدالحكيم ه ع" استورجي السابق اتهامه في قضية سرقة، بالتعدي عليها وإحداث إصابتها، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما، حال تواجدها بمسكنه لمطالبته بميراثها الشرعي ورفضه ذلك تطورت لمشاجرة قام على آثرها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين مطبخ" محدثا إصابتها.



