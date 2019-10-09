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منوعات

يحلق شعر زوجته بالقوة.. لن تصدق السبب!

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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قسم المنوعات
في واقعة صادمة، أقدم زوج في الخامسة والثلاثين من عمره على حلاقة شعر زوجته بالقوة بعد عثوره على "شعرة" في وجبة الإفطار التي أعدتها من أجله.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه قد تم إلقاء القبض على الزوج "بابلو موندال" أمس، الثلاثاء، حيث داهمت الشرطة إحدى القرى بمنطقة "جايبورهات" في "بنجلاديش"، وتم ضبطه بعد أن أبلغ السكان المحليون الشرطة بشأن الواقعة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن قائد الشرطة المحلية قوله إن الزوج وجد "شعرة" في وجبة الإفطار التي أعدتها زوجته من أجله، والتي كانت مكونة من الأرز والحليب، الأمر الذي أصابه بالغضب، وعلى الفور قام بإلقاء اللوم على زوجته، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، وبعد ذلك أحضر شفرة حلاقة، وحلق شعرها عنوة.

وتابع قائد الشرطة المحلية موضحًا أن الزوج يواجه اتهامًا بالتسبب في أذى جسيم عن عمد، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عامًا كحد أقصى، كما يواجه اتهامًا باستخدام العنف ضد زوجته.
يحلق شعر زوجته بالقوة.. لن تصدق السبب!
يحلق شعر زوجته بالقوة.. لن تصدق السبب!
يحلق شعر زوجته بالقوة.. لن تصدق السبب!
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