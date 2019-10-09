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اقتصاد

سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الأربعاء 9-10-2019

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعا طفيفا خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2019، وسجل وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الدولار نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا، وفي بنك عودة 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي بنك ايران للتنمية 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وبلغ صرف الدولار في :"البنك المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، الأهلي الكويتي، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول" 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الافريقي العربي الدولي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الاسلامي 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني بمصر والبنك الأهلي المصري 116.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.
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