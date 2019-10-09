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اقتصاد

مجلس هيئة الاستثمار يناقش استعدادات تنظيم منتدى أفريقيا 2019

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
مجلس إدارة الهيئة
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
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علياء فوزي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الاتربى، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس.

وبحث الاجتماع، استعدادات الهيئة لتنظيم منتدى افريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من افريقيا، اضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات عامة، بهدف جذب الاستثمارات إلى القارة الافريقية.

وأكدت الوزيرة، أهمية المنتدى فى عرض فرص الاستثمار الواعدة فى القارة الافريقية فى مختلف القطاعات، واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقى، فى عرض رؤيتها المتكاملة للقارة الافريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والعديد من الاتفاقيات الثنائية حيث سيكون المنتدى بمثابة منصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية الاساسية مع التركيز على مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقرر المجلس، تشكيل عدد من اللجان لمتابعة أنشطة الشركات، وإزالة اي معوقات تواجههم وتشجيعهم علي زيادة استثماراتهم.
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