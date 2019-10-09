مقتل وإصابة 39 مدنيا أفغانيا في غارة جوية أمريكية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان اليوم (الأربعاء) أن 30 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون جراء غارة جوية أمريكية تم شنها في إقليم "فرح" الواقع غربي البلاد يوم 5 مايو الماضي.



وذكرت البعثة - في تقرير نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - أن الغارة الجوية وقعت في مقاطعة "باكوا" حيث تعرضت خلالها منازل مدنيين للقصف.



وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت في 5 مايو الماضي أن الغارة استهدفت 68 مصنعا لإنتاج وتصنيع المخدرات في مقاطعة "باكوا" بإقليم "فرح"، مشيرة إلى أن 150 مسلحا من حركة "طالبان" لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون خلال هذه الغارة.