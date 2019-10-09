وزير التعليم يواجه الشائعات برسالة من كلمة واحدة

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع المصريين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



جاء مضمون هذه الرسالة المختصرة في صورة نشرها الوزير مكتوب بها كلمة واحدة هي: فتبينوا.



وكان وزير التربية والتعليم قد أكد في وقت سابق أنه يدعو جميع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب لعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيس بوك وواتس آب".



وأكد الوزير أن الوزارة تواجه كما رهيبا من الشائعات التي تسعى لإشاعة البلبلة والجدل ضد وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع جهود التطوير.



وناشد المصريين قائلا: ماتسألوناش إلا عن اللي بنقوله في بياناتنا ومؤتمراتنا الرسمية وما نعلنه على موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت فقط.