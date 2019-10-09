بسبب أعمال الصيانة.. تأخر إقلاع رحلتين من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 587 المتجهة إلى موينخ تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.