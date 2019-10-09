دراسة: تزايد معدلات الإصابة بالسكر بين الأطفال

كشف مسح وطني شامل لأنماط التغذية بين الأطفال والمراهقين الأمريكيين عن أن هناك خطرا متزايدا من الإصابة بالأمراض غير المعدية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 9 سنوات ، والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 سنة ، وأوضح المسح الذي أجرى في الفترة من 2016 – 2018 ، أن واحدا من بين كل 10 أطفال كان في مرحلة ما قبل مرحلة الإصابة بمرض السكر .



وكشف المسح الذى أجرته كلية الطب جامعة "واشنطن" ، أن نسبة 1% من الأطفال والمراهقين في سن المدرسة تعاني من مرض السكر ، و3% من الأطفال فى سن المدرسة ، و 4% من المراهقين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلى .. كما كان 7% من الأطفال والمراهقين فى سن المدرسة في خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة ، وتم تصنيف نسبة 5% من المراهقين على أنهم يعانون من ضغط الدم المرتفع .



وفى أول دراسة استقصائية على المستوى الوطني عن التغذية للأطفال والمراهقين ، أن 35% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم ، وأن 22% من الأطفال في سن الدراسة كانوا يعانون من التقزم ، بينما كان 24% من المراهقين نحفاء مقارنة بأقرانهم فى نفس المرحلة العمرية .



كما وجد التقزم ونقص الوزن على حد سواء حوالي 7 في المائة في الأطفال حديثي الولادة ، مع زيادة مطردة في كل من المؤشرات حتى عامين من العمر .. بلغ معدل انتشار التقزم ذروته عند 40 في المائة في عمر عامين تقريبًا وانخفض ببطء إلى 30 في المائة بحلول السنة الخامسة من العمر. كان معدل انتشار نقص الوزن أعلى (35 في المائة) في السنة الثالثة من العمر وتراوحت بين 25 في المائة و 34 في المائة خلال 36- 59 شهرًا من العمر.. وعموما ، كان 35 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 9 سنوات يعانون من نقص الوزن ، مع 10 في المائة يعانون من نقص شديد في الوزن .. كان معدل انتشار نقص الوزن 30 في المائة في سن الخامسة وظل مستقرًا خلال فترة الخمس سنوات.