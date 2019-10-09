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رياضة

حقيقة تعطل الـ VAR في مباراة الفتح والنصر بسبب شحن موبايل بالدوري السعودي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:56 ص
الفتح ضد النصر
الفتح ضد النصر
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إسراء أشرف
نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تسبب أحد العاملين في تعطيل تقنية الفيديو VAR، أثناء مواجهة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

وكانت أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن سبب تعطل تقنية VAR في مباراة الفتح والنصر، هو فصل أحد العاملين في الملعب الأسلاك الخاصة بالتقنية بغية شحن هاتفه الخاص دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.

وأشار الاتحاد، في بيان رسمي، إلى عدم صحة فصل عامل لأسلاك توصيلة الكهرباء الخاصة بالتقنية، من أجل شحن هاتفه.

وقالت صحيفة الرياضية في تقرير نشرته، اليوم، الأربعاء: "تصرف أحد العاملين بفصل الكهرباء خطأ عن أجهزة التقنية، فهي من مصدر رسمي رفيع، ونتفهم ونقدر للاتحاد نفيه عدم وقوع الحدث في مباراة الفتح والنصر، دون إنكار المعلومة ذاتها".

وكان نادي النصر حقق الفوز على الفتح بهدف دون رد، بتوقيع اللاعب الشاب فراس البريكان.
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