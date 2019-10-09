أرامكو: هجمات إيران قد تستمر في هذه الحالة

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الأربعاء: إن هجمات مثل تلك استهدفت منشأتي نفط في السعودية وأدت لارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 بالمئة الشهر الماضي ، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.



وقال في مؤتمر النفط والمال في لندن في تصريحات سياسية نادرة: "غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".



وأضاف أن الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.