هؤلاء النجمات يحتفلن بأعياد ميلادهن.. اليوم

تحتفل عدد من نجمات الفن بأعياد ميلادهن، اليوم الموافق 9 أكتوبر، حيث يعدن من مواليد برج الميزان اللاتي يتميزن بموازنة الأمور وتحقيق العدالة والإنصاف.



وتكمل اليوم الفنانة صفاء ابو السعود عامها الـ 69، فهي من مواليد 9 أكتوبر 1950، وبدأت العمل في المجال الفني عام 1995، وايضا تحتفل الفنانة نهال عنبر بعيد ميلادها الـ59 فهي من مواليد 9 أكتوبر 1960.



وكذلك الفنانة وفاء سالم تكمل اليوم عامها الـ55، وقد ولدت وفاء سالم في مدينة حلب السورية وتم تغيير اسمها عند دخولها المجال الفني من وفاء عبد السلام رحال لـ وفاء سالم ومن اشهر افلامها "النمر الاسود" مع الراحل أحمد زكي.



وتحتفل رانيا فريد شوقي اليوم بعيد ميلادها الـ45، وتكمل نرمين ماهر اليوم عيد ميلادها الـ30.