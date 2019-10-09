فيديوجراف| هنا الزاهد تنعي زوج والدتها طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة هنا الزاهد، زوج والدتها الفنان طلعت زكريا بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه كان بمثابة أب لها.



ونشرت هنا الزاهد صورة تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين.. أنا فاتحة الصورة دي من بدري وعايزة أقولك إنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله، إنت ربيت ٣ بنات وكأنك ابوهم وأكتر، أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري ما قلت أصلا تقريبا بابا غير ليك".



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