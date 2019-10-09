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أخبار العالم

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر القادم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم، الأربعاء، إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأضاف أمين الناصر- أمام مؤتمر للنفط والمال في لندن حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - أن الهجمات التي تعرضت لها "أرامكو" رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، وقد تستمر (الهجمات) إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة.

وتابع: "إن غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".

واستعادت أرامكو السعودية في وقت سابق طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا، محققة تعافيا أسرع مما كان متوقعا بعد هجمات أرامكو.

وكانت منشآت شركة "أرامكو" السعودية تعرضت في 14 سبتمبر الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف ليصل إلى 5.7 مليون برميل يوميا.
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