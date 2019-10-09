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أسوان تحصد جائزة عالمية في هذا المجال.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:05 م
محافظة أسوان - أرشيفية
محافظة أسوان - أرشيفية
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شيرين عادل
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية TEN، تقريرا عن تفاصيل حصد أسوان جائزة "اليونسكو" كواحدة من أفضل المدن للتعلم على مستوى العالم.

وفاز بالجائزة 10 مدن كانت أسوان من بينهم، حيث استغل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان هذه المناسبة للتحدث عن أسوان باعتبارها محافظة تاريخية عريقة.

وكانت اليونسكو تابعت عن كثب المجهودات التى بذلت خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمى بمحافظة أسوان لاسيما كونها عاصمة إفريقيا خاصة بعد ترأس مصر الإتحاد الإفريقى هذا العام وضخ أكبر عدد من الاستثمارات بمحافظة أسوان.

يذكر ان اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، قد تسلم الجائزة العالمية بعد اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019، فى الاحتفال الرسمى للمؤتمر السنوى الدولى لشبكة مدن التعلم، والذى نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة «UIL» التابع لمنظمة اليونسكو، بمدينة ميدلين الكولومبية،
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