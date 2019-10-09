تعرف على البرنامج الثقافي لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية لشهر أكتوبر

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، العديد من الأنشطة الفنية خلال شهر أكتوبر، تبدأ غدا الخميس بالعرض المسرحي "البحيرة" عن رواية الأديب الياباني ياسوناري كوباتا، دراماتورج شريف حمدي.



وتقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل، حفل كوكتيل موسيقي صوليست فيولينة، قيادة الفنان خالد الشويخ بالقاعة الكبرى. ويعرض مركز الفنون يوم السبت 12 أكتوبر بث مباشر (HD) لمتروبوليتان أوبرا "توراندوت" لجاكومو بوتشيني.



ويضم البرنامج حفلًا شعريًا للشاعر هشام الجخ يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، أما السبت 19 أكتوبر فيقام حفل ريسيتال بيانو للفنان أمير عوض، وأيضًا عرض مسرحي بعنوان "نوفل" تقدمه فرقة مكتبة الإسكندرية لمسرح الطفل.



ويقدم البرنامج عددًا من الحفلات الموسيقية، منها حفل ثوفانسيس اليوناني وكورال وأوركسترا الحجرة من تأليف سافاس كاراتياس يوم الأحد 20 أكتوبر، وحفل فريق رودريجو دى لا كادينا المكسيكي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وحفل فريق سارة مول البلاد المغربي يوم الجمعة 25 أكتوبر.



ويشهد يوم السبت 26 أكتوبر حفلًا موسيقيًا لفريق كايرو ستيبس بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، وبث مباشر HD لمتروبوليتان أوبرا "مانون" لجول ماسينيه. وفي ختام الشهر يقدم المركز يوم الخميس 31 أكتوبر حفل موسيقي لفريق أسود وأبيض.



أما عن عروض سينما الأحد، يقدم مركز الفنون عروضه الخاصة بهذا الشهر تحت عنوان علاقات أسرية، ويبدأ بعرض فيلم "مايكل ودانييل" للمخرج أندريه زاجدانسكي، وهو فيلم ناطق بالتشيكية ومترجم إلى الإنجليزية.



وتعرض سينما الأحد يوم 20 أكتوبر فيلم "العمة من شيكاغو" إخراج أليكوس ساكلاريوس، وهو ناطق باليونانية ومترجم إلى الإنجليزية، ويأتي بالتعاون مع المؤسسة اليونانية للثقافة.



أما يوم 27 أكتوبر فيعرض الفيلم الروائي الإماراتي "ظل البحر"، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية. ويعقب العرض حوار بحضور مخرج الفيلم نواف الجناحي.