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محافظات

لمواجهة الطاعون .. تحصين 42 ألف رأس ماشية في الدقهلية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن تحصين 42 ألفا و500 رأس ماشية حتى الأمس ضمن الحملة القومية الأولى ، للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتي بدأت في السابع من الشهر الماضي.

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ،وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، على أنه لاتوجد أي حالات اشتباه إصابة، وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية.
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