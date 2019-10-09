ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وتحرير 32 قضية تموينية بالغردقة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة مفاجئة على المحلات التجارية بمدينة الغردقة وذلك بالاشتـراك مع مباحث التموين والرقبة التموينية، والذي أشرف عليها العميد ضياء الدين رئيس مباحث التموين، وبراسة كلا من احمد مهران، عصام الدين مصطفى، مديحة الضبع، سهير عبد المنعم مدير الإدارة.



من جانبه، قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أسفرت جهود الحملة، عن تحرير "32" قضية متنوعة كما تم ضبط كميات من المستحضرات والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر بأحد المخازن الغير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية.



وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وأكد وكيل التموين بالبحر الأحمر، استمرار الحملات التموينية والرقابية على جميع المحلات التجارية في جميع مدن المحافظة لضبط الأسواق والخارجين عن القانون، وسيتم التصدي لكل من تسول له نفسه في التلاعب.

