حياة كريمة.. بدء المرحلة الأولى بإعمار 60 قرية في أسيوط

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإعمار 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وتأهيل المنازل، وذلك وفقًا للاعتمادات المالية المقدمة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ضمن برنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع القرى الأكثر احتياجًا بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد فوزى النشار، رئيس جهاز تعمير وسط شمال الصعيد، وفاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومحمود شامخ، مدير إدارة شئون المديريات، والمهندسة غادة محمود، مدير إدارة تنمية القرية ومسئولي الكهرباء والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والرصف.



وشدد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - على مراجعة المشروعات ووضع المقترحات بالقرى الجاري استهدافها ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتأكيد على متابعة مراحل التنفيذ تحت إشراف ومتابعة مستمرة من مسئولي المبادرة بمجلس الوزراء تنفيذًا لتكليفات الرئيس، معلنًا تذليل جميع العقبات أمام التنفيذ والتنسيق والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجهات المانحة لاستكمال تنفيذ المشروعات وتوحيد الجهود، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.



وأشاد المحافظ بجهود القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المُضي قُدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.