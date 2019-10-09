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محافظات

خطة طموحة بمحافظة البحيرة للقضاء على السحابة السوداء.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:15 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحيرة على تنفيذ خطة طموحة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء تضمنت رصد أي حرائق والسيطرة عليها والتنسيق مع مجالس القرى والجمعيات الزراعية بتكثيف المرور الميداني للتنبيه على المزارعين و حصر أي حالات حريق ، بالإضافة إلى الرقابة المشددة ومتابعة التزام أصحاب المكامير غير المرخصة بالتوقف وفقًا للقرار الصادر بهذا الشأن مع تحرير المحاضر حيال المخالفين

وفى إطار ذلك قام فرع جهاز البيئة بالمحافظة بعقد ندوة موسعة مع أئمة مساجد مركز الدلنجات لتوعية الموطنين بخطورة وأضرار حرق المخلفات الزراعية والبدائل المطروحة للاستفادة منها والتنسيق مع الوحدات المحلية برصد بعض حالات حرق قش الأرز أو المخلفات الصلبة وتم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين 

كما تم فحص عدد 101 سيارة بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات المائية للتأكد من أن عادم السيارة مطابق للحدود المسموح بها حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وتنفيذ ندوات وورش عمل بالتنسيق مع التربية والتعليم حول "تلوث الهواء وأضرار استخدام البلاستيك" وعن بدائل استخدام الأكياس البلاستيكية وذلك بمدارس عزبة زيتون وادكو الفنية بنات والحلواني الاعدادية المشتركة وبن العاص الابتدائية بمركز ادكو.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنه مخافظ البحيرة بضرورة استمرار وتكثيف اعمال الرصد خاصة خلال موسم حصاد الأرز، كما ،وتكثيف جهود التوعية بين المواطنين والمزارعين بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة السحابة السوداء لتأثيرها البيئي والصحي الخطير على حياة الانسان وتوعيتهم بالقيمة الاقتصادية الهامة للقمامة والمخلفات الزراعية وكيفية تعظيم الاستفادة منها.
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