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توك شو

"كان نفسي أحضنه" زوجة الشهيد محمود طلعت تكشف تفاصيل مؤثرة .. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
زوجة الشهيد محمود
زوجة الشهيد محمود طلعت
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شيرين عادل
قالت زوجة الشهيد محمود طلعت، إن قصة حب لمدة عامين كللت زواجهما، لافتة إلى أن زوجها الشهيد عندما تقدم لخطبتها كانت هناك عقبة واحدة من أسرتها كونها تقطن فى محافظة الإسكندرية، ولكن زوجها أصر على استقراره بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت زوجة الشهيد محمود طلعت، خلال تقرير خاص عرضه برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن الشهيد محمود طلعت  كانت قراءة القرآن الكريم وصلاة الفجر لا يفارقانه.

وأكدت زوجة الشهيد، أنها قامت بعمل مجسم لزوجها بالطول بعدما شاهدت إحدى الصفحات على الإنترنت التى تصنع هذه المجسمات مشيرة إلى إنها لم تتردد بعمل هذا المجسم قائلة " كان نفسى أحضنه قبل ما يستشهد وكل يوم بحضن المجسم ده لما بيوحشنى "..

يذكر أنه توجه عدد من قيادات من قيادات الأحزاب في الذكرى الـ46 لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973، لزيارة أسرة الشهيد البطل المقدم بالقوات المسلحة محمود طلعت، حيث قضوا هذا اليوم في جو أسري مع زوجته وأطفاله.
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