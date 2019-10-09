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أصل الحكاية

جتكم حصيصة.. تغريدة تتسبب فى مقاضاة مديرة جروب واتساب بعد ترحيبها بصديقتها.. التفاصيل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
واتساب
واتساب
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
لاقت تغريدة لمواطنة سعودية انتشارًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي تحمل اسم "جتكم حصيصة"، وتسببت فى رفع دعوى قضائية لمعاقبة مديرة جروب على موقع التواصل "واتساب".

وفى التفاصيل، تلقت مديرة جروب على موقع التواصل "واتساب"، دعوى قضائية بحقها عقب ترحيبها بصديقة على الجروب ذاته.

وفوجئت مديرة الجروب بموعد المحكمة الجزائية في السعودية، بعد ترحيبها بصديقتها قائلة: "جتكم حصيصة"، حيث اعتبرت المدعية "حصة" أن تصغير اسمها القصد منه الانتقاص وتشويه صورتها.

وأكد المحامي حمد الرزين، أن المدعية "حصة" طالبت بمعاقبة صديقتها "منيرة" لقاء هذه الجريمة التي ارتكبتها، على حد قولها.

وأوضح حمد الرزين، في تغريدته على "تويتر"، تأثير العبارات والوجوه التعبيرية (الإيموجي) في تفسير أركان الجريمة، وتحديد العقوبة السليمة من طرف القضاء الذي يواجه قضايا دورية "تافهة"، على حد وصفه، حيث قال: "أما ما يتعلق بالقضايا (التافهة) فحدث ولا حرج، من أمثال هذه القضية وغيرها، والمحاكم تتعامل مع أطياف البشر بطبيعتهم وسليقتهم، ولا يصد أمثال هؤلاء إلا الحكم القضائي، ووضع رسوم على التقاضي".

وانهالت مطالبات لحقوقيين بوضع حد للقضايا التي تشغل المحاكم عن طريق التكاليف القضائية التي تلزم المدعي بدفع رسوم تجعله أكثر حرصًا على دعواه.
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